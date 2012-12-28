Victor Martinez — неоднократный участник соревнования Мистер Олимпия. В 2011 году занявший 1 место на Арнольд Классик Европа.
Victor Martinez (Виктор Мартинез)
Май 13th, 2012 admin
Victor Martinez — неоднократный участник соревнования Мистер Олимпия. В 2011 году занявший 1 место на Арнольд Классик Европа.
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