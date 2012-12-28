Victor Martinez (Виктор Мартинез)

Май 13th, 2012 admin
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Victor Martinez — неоднократный участник соревнования Мистер Олимпия. В 2011 году занявший 1 место на Арнольд Классик Европа.

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Опубликовано в рубрике Бодибилдеры мира Метки: , , ,
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1 комментарий к записи “Victor Martinez (Виктор Мартинез)”

  1. Posudamoskva:
    28.12.2012 в 3:23 пп

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