Фил Хит (Phil Heath) Мистер Олимпия 2011

Май 11th, 2012 admin
Phil Heath_7

Несравненный Фил Хит - бодибилдер, который действительно по праву получил звание Мистер Олимпия 2011 года.

Phil Heath Фил Хит (Phil Heath) Мистер Олимпия 2011

Phil Heath1 Фил Хит (Phil Heath) Мистер Олимпия 2011

Phil Heath3 Фил Хит (Phil Heath) Мистер Олимпия 2011

Phil Heath6 Фил Хит (Phil Heath) Мистер Олимпия 2011

Phil Heath4 Фил Хит (Phil Heath) Мистер Олимпия 2011

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