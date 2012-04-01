Британский чемпион Роб Рейнальдо (Rob Reinaldo)

Роб Рейнальдо 4-кратный чемпион Британии . Одержал победу на NABBA Mr Britain 1-го класса, выигрывая 3 британских титула в 3 разных федерациях в один год: EPF, NAC,UKBFF.

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