Ахмад Ахмад — бодибилдинг с юмором

Как это ни странно, но и в таком серьезном спорте, как бодибилдинг, может присутствовать юмор. Представьте себе накачанного культуриста на кухне, в фартуке, да еще и с рыбой в руках. А может эта самая рыба выступает для него в качестве гантели? Посмотрим…