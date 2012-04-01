Висенте Сантамария (Испания), Vicente Santamaria

Висенте Сантамария - бодибилдер Испании, занявший 6 место в категории полусредний вес на Любительском Чемпионате Мира в 2007 году.

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Качаем ноги

Серия фотографий знаменитых бодибилдеров, заставших их в момент качания ног. Оцените красоту процесса, красоту мощного тренированного тела. 

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Британский чемпион Роб Рейнальдо (Rob Reinaldo)

Роб Рейнальдо 4-кратный чемпион Британии. Одержал победу на NABBA Mr Britain 1-го класса, выигрывая 3 британских титула в 3 разных федерациях в один год: EPF, NAC,UKBFF.

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Джеймс Льюис (Флекс)

Красавец  James Lewis по прозвищу Flex ! Молодой бодибилдер из Великобритании в своей форме практически идеал и много сможет добиться. Хотя ему и на сегодняшний момент есть чем гордиться: 2 место на Мистер Олимпия 2011 в категории до 90 кг и 5 место на Арнольд Классик Европа 2011 года.

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Victor Martinez (Виктор Мартинез)

Victor Martinez — неоднократный участник соревнования Мистер Олимпия. В 2011 году занявший 1 место на Арнольд Классик Европа.

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Ахмад Ахмад — бодибилдинг с юмором

Июнь 23rd, 2012 admin

Как это ни странно, но и в таком серьезном спорте, как бодибилдинг, может присутствовать юмор. Представьте себе накачанного культуриста на кухне, в фартуке, да еще и с рыбой в руках. А может эта самая рыба выступает для него в качестве гантели? Посмотрим…

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Висенте Сантамария (Испания), Vicente Santamaria

Июнь 23rd, 2012 admin

Висенте Сантамария - бодибилдер Испании, занявший 6 место в категории полусредний вес на Любительском Чемпионате Мира в 2007 году.

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Юлиана Даниэль — красавица в фитнесе

Июнь 23rd, 2012 admin

Юлиана Даниэль настоящая красавица! Обладательница необыкновенно красивого и стройного тела. Грация, отточиность фигуры, безупречные линии — результат занятий фитнесом. Представляем небольшую подборку фото этой неотразимой фитнес-модели.

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Качаем ноги

Май 19th, 2012 admin

Серия фотографий знаменитых бодибилдеров, заставших их в момент качания ног. Оцените красоту процесса, красоту мощного тренированного тела. 

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Британский чемпион Роб Рейнальдо (Rob Reinaldo)

Май 16th, 2012 admin
Роб Рейнальдо 4-кратный чемпион Британии. Одержал победу на NABBA Mr Britain 1-го класса, выигрывая 3 британских титула в 3 разных федерациях в один год: EPF, NAC,UKBFF.
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