Как это ни странно, но и в таком серьезном спорте, как бодибилдинг, может присутствовать юмор. Представьте себе накачанного культуриста на кухне, в фартуке, да еще и с рыбой в руках. А может эта самая рыба выступает для него в качестве гантели? Посмотрим…
Висенте Сантамария (Испания), Vicente Santamaria
Висенте Сантамария - бодибилдер Испании, занявший 6 место в категории полусредний вес на Любительском Чемпионате Мира в 2007 году.
Качаем ноги
Серия фотографий знаменитых бодибилдеров, заставших их в момент качания ног. Оцените красоту процесса, красоту мощного тренированного тела.
Британский чемпион Роб Рейнальдо (Rob Reinaldo)
Роб Рейнальдо 4-кратный чемпион Британии. Одержал победу на NABBA Mr Britain 1-го класса, выигрывая 3 британских титула в 3 разных федерациях в один год: EPF, NAC,UKBFF.
Джеймс Льюис (Флекс)
Красавец James Lewis по прозвищу Flex ! Молодой бодибилдер из Великобритании в своей форме практически идеал и много сможет добиться. Хотя ему и на сегодняшний момент есть чем гордиться: 2 место на Мистер Олимпия 2011 в категории до 90 кг и 5 место на Арнольд Классик Европа 2011 года.
Ахмад Ахмад — бодибилдинг с юмором
Висенте Сантамария (Испания), Vicente Santamaria
Висенте Сантамария - бодибилдер Испании, занявший 6 место в категории полусредний вес на Любительском Чемпионате Мира в 2007 году.
Юлиана Даниэль — красавица в фитнесе
Юлиана Даниэль настоящая красавица! Обладательница необыкновенно красивого и стройного тела. Грация, отточиность фигуры, безупречные линии — результат занятий фитнесом. Представляем небольшую подборку фото этой неотразимой фитнес-модели.
Качаем ноги
Серия фотографий знаменитых бодибилдеров, заставших их в момент качания ног. Оцените красоту процесса, красоту мощного тренированного тела.